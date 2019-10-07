Как будут развиваться гражданские инициативы в рамках Послания Главы государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель ОФ «Институт национальных и международных инициатив развития» Светлана Ушакова рассказала, чем займется организация в рамках Послания Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наш институт национальных и международных инициатив развития занимается поддержкой и развитием некоммерческих организаций, гражданских инициатив в Казахстане и не только. В Послании Президент указал направления, каким образом государственные органы и другие социальные институты должны взаимодействовать и развиваться, чтобы у нас всё было хорошо. Поэтому в этом отношении мне больше всего понравился тезис «слышащего государства», которое слышит своих граждан, и государство, которое подотчетно и эффективно работает», - рассказала Светлана Ушакова корреспонденту агентства.

Она также отметила необходимость развития в стране такой инициативы как «Открытое Правительство» - Open Government Partnership (OGP).

«Президент напрямую указывает, что Казахстану очень важно присоединиться к этой инициативе. Так как в инициативе «Открытое Правительство» очень четко прописано взаимодействие государственных органов, организаций гражданского общества и граждан для того чтобы сделать работу государственных органов более эффективной. Также я вижу, что прямое указание Президента государственным органам касается работы над тем, чтобы как можно больше проводить и активизировать именно общественное участие, в частности через общественные советы. Это касается развития и совершенствования государственного социального заказа, который бы отвечал потребностям людей и решал те социальные проблемы, которые максимально важны для общества», - считает С. Ушакова.

Вместе с тем, спикер рассказала, что будет делать институт в целях выполнения поставленных задач в сфере общественных инициатив.

«Мы конечно, будем дальше работать над тем, чтобы государственные органы всё-таки активизировались в присоединении к инициативе OGP. Дальше будем работать над тем, чтобы совершенствовалось законодательство в сфере общественных советов. Чтобы законодательство позволяло на конкурсной основе общественным деятелям, гражданам входить в состав и говорить на площадке общественных советов о проблемах, которые важны для людей. Далее будем работать, чтобы решение государственных органов на разном уровне принималось бы все-таки с учетом мнения общественности. Мы также будем обучать некоммерческие организации, гражданских лидеров и предоставлять им информацию, как они могут решить социальные проблемы», - заключила глава института.