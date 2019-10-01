Как будут развивать курорт на севере Казахстана

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На заседании акимата Северо-Казахстанской области рассказали, как будут развивать Имантауско-Шалкарскую курортную зону в ближайшие годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Курорт на севере Казахстана вошел в государственную программу развития туристской отрасли Республики Казахстан на 2019-2025 годы. Имантауско-Шалкарская курортная зона стала одним из приоритетных проектов республиканского значения.

На развитие курортной зоны намерены потратить 24,5 млрд тенге. В планах строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, коммерческой инфраструктуры, в том числе новых баз отдыха и гостиниц, развитие туристического потенциала - обустройство набережной, конных, велосипедных и пеших троп, смотровых площадок, строительство визит-центра - сакральных мест и многое другое.

Аким области Кумар Аксакалов подчеркнул, что все это стало возможным благодаря Комплексному плану социально-экономического развития региона на 2019-2021 годы. Глава региона отметил, что туризм – лишь одно из направлений работы. Позитивные изменения происходят во всех отраслях области.

«В 2017 году мы провели большой анализ социально-экономического развития нашей области. Увидели, что регион значительно уступает другим областям. Принятие точечных мер не позволило бы дать импульс развитию. К проблеме нужно было подходить комплексно. Если рассматривать просто туризм, то наш курорт не вошел бы в ТОП-10. Повторю еще раз - к решению нужно было подходить комплексно. Чтобы была динамика развития нашего региона», - подчеркнул К.Аксакалов.