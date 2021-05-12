​​Как будут развивать экотуризм на Кольсайских озерах

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - От развития организованного туризма напрямую зависит сохранение природной уникальности Казахстана. Поэтому сейчас экологическому туризму уделяется повышенное внимание. Акцент в данном случае именно на экологичность: вся создаваемая в нацпарках инфраструктура изготавливается из экологически чистых материалов и все объекты будут расположены за пределами заповедных зон. Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев посетил государственный национальный природный парк «Кольсайские озера», ознакомился с проектом по созданию здесь инфраструктуры экотуризма. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Число туристов в нацпарке с каждым годом растет. Пандемия, закрыв доступ в зарубежные курорты, открыла путь для развития внутреннего туризма.

Так, в прошлом году Кольсай посетило порядка 80 тысяч туристов, в этом году их ожидаемое число - около 135 тысяч. И это далеко не предел. С созданием условий в нацпарке, таких как безопасные туристские маршруты и тропы, современные визит-центры, глэмпинги, кемпинги, аулы и места для караванингов, смотровые площадки, беседки для отдыха, посещаемость вырастет в разы.

В этом и заключается Концепция развития экотуризма в национальных парках страны. В ней также предусмотрено, что туристские объекты будут размещаться без капитального строительства с минимальной нагрузкой на окружающую среду.

«По Колсайским озерам мы приняли решение о строительстве инфраструктуры ниже озер, будет ограничен въезд автотранспорта, так как озеро Кайынды уникальное, его важно сохранить. Отмечу, инвестор провел необходимые экологические, биологические исследования. Во главе угла здесь стоит принцип «не навредить», - сказал министр при посещении нацпарка.

Также планируется восстановление дамбы озера, сейчас ведутся проектно-исследовательские работы. Как известно, озеро Кайынды образовалось порядка 100 лет назад в результате схода селя, появилась дамба. В последние годы дамбу начало подмывать, и уровень озера стал падать.

«В течение 2-3 лет здесь будут созданы новые интересные туристические маршруты, пешие тропы. Для реализации всех запланированных работ по итогам конкурса определен частный инвестор, который уже не первый год работает на Кольсае, знает эти места достаточно хорошо. Отмечу, все проекты по экотуризму будут реализованы только в туристической зоне нацпарка», - подчеркнул Магзум Мирзагалиев.

Напомним, инвестор, победивший в этом году в конкурсе по развитию экотуризма в ГНПП «Кольсайские озера» - ТОО «Атырау-Рент», планирует привлечь около 5 млрд тенге инвестиций в развитие нацпарка. Контроль за реализацией проекта с учетом экологичности будет осуществлять Общественный совет при нацпарке.