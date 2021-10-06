Как будут развивать биржевую торговлю в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как будут развивать биржевую торговлю в стране? Об этом рассказали в Министерстве торговли и интеграции РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно, Глава государства в своем Послании от 1 сентября 2020 года указал о необходимости наведения порядка в сфере биржевой торговли.

В соответствии с пунктом 46 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий», за Министерством торговли и интеграции закреплена работа по законодательному совершенствованию регулирования деятельности товарных бирж.

«Для реализации поставленных задач по развитию биржевой торговли Министерством разработан Проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам развития и совершенствования биржевой торговли», направленного на совершенствование и развитие биржевой торговли. Данным законопроектом предусмотрено развитие бирж по трем основным направлениям: увеличение требований и повышение прозрачности деятельности товарных бирж, создание конкурентной среды и условий для развития биржевой торговли и увеличение объемов биржевой торговли», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Постановлением Правительства от 6 мая 2021 года проект Закона внесен в Мажилис. 17 мая Комитет по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса принял законопроект на рассмотрение.

Постановлением Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса от 8 июня 2021 года была создана рабочая группа для подготовки заключения по законопроекту.

«C 1 сентября 2021 года в Мажилисе Парламента РК в режиме конференц-связи состоялись три заседания рабочей группы по рассмотрению проекта Закона. В рабочей группе, в составе представителей министерств и бизнеса совместно с депутатами Мажилиса обсуждались отдельные нормы по изменению и дополнению Закона РК «О товарных биржах». По завершении заседаний рабочей группы проект Закона будет рассмотрен на заседании комитета и затем направлен на пленарное заседание Мажилиса. Вносимые изменения и дополнения в законодательство позволят улучшить доступность и увеличить объемы биржевой торговли, привлечь новых, в том числе зарубежных партнеров, создать конкурентную среду, установить естественные цены, обеспечить прозрачность биржевых сделок. И все это вместе сформирует устойчивую и конкурентоспособную отечественную биржевую отрасль», - отметили в Министерстве торговли и интеграции РК.



