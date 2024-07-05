Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в праздничные дни

В связи с празднованием Дня столицы центры не будут работать в субботу, 6 июля, и в понедельник, 8 июля, принимать граждан будут только дежурные ЦОНы и спецЦОНы с 9:00 до 13:00. Об этом сообщается в рассылке «Правительства для граждан», передает корреспондент агентства Kazinform.

Уже с 9 июля все центры обслуживания населения будут работать в обычном режиме.

В «Правительстве для граждан» напомнили, что центры принимают граждан в будние дни с 9:00 до 18:00.

Дежурные ЦОНы работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00 и в субботу с 9:00 до 13:00.

Дежурные спецЦОНы оказывают услуги в будни с 9:00 до 18:00, в субботу – до 13:00.

Забронировать очередь в центры можно через приложения «ЦОН» и «eGov mobile», телеграм-бот EgovKzBot2.0, а также по номеру 1414.

Ознакомиться с актуальными адресами дежурных центров можно по ссылке.



