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    22:45, 04 Июль 2024 | GMT +6

    Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в праздничные дни

    спеццон
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    В связи с празднованием Дня столицы центры не будут работать в субботу, 6 июля, и в понедельник, 8 июля, принимать граждан будут только дежурные ЦОНы и спецЦОНы с 9:00 до 13:00. Об этом сообщается  в рассылке «Правительства для граждан», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Уже с 9 июля все центры обслуживания населения будут работать в обычном режиме.

    В «Правительстве для граждан» напомнили, что центры принимают граждан в будние дни с 9:00 до 18:00.

    Дежурные ЦОНы работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00 и в субботу с 9:00 до 13:00.

    Дежурные спецЦОНы оказывают услуги в будни с 9:00 до 18:00, в субботу – до 13:00.

    Забронировать очередь в центры можно через приложения «ЦОН» и «eGov mobile», телеграм-бот EgovKzBot2.0, а также по номеру 1414.

    Ознакомиться с актуальными адресами дежурных центров можно по ссылке.

    Теги:
    ЦОН Правительство для граждан День столицы
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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