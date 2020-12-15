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    Как будут работать ТРЦ в праздничные дни в Нур-Султане

    15 Декабря 2020, 13:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как будут работать торгово-развлекательные центры в праздничные дни, пояснили в Министерстве здравоохранения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В праздничные дни торговые центры будут работать в разных регионах по-разному, в зависимости от эпидемиологической ситуации. Учитывая, что в «красной» зоне на сегодня только город Нур-Султан, то остановлюсь на нем: ТРЦ не будут работать в воскресенье, в остальные дни будут работать до 18:00», - сообщила руководитель управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Роза Кожапова в ходе онлайн-брифинга в СЦК.

    Напомним, Нур-Султан все еще находится в «красной» зоне по распространению коронавирусной инфекции. В «желтой» зоне семь регионов – Восточно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Атырауская, Павлодарская, Акмолинская, Костанайская области и город Алматы.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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