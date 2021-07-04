Как будут работать ТРЦ в Павлодарской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня вышло новое постановление главного государственного санитарного врача Павлодарской области об ограничительных карантинных мерах на территории региона. Согласно документу, работа непродовольственных и продовольственных рынков разрешена при соблюдении заполняемости не менее 4 кв. метров на одного посетителя без ограничения по времени, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Деятельность детских оздоровительных лагерей разрешается в регионе при заполняемости не более 30 %.

Работа аттракционов – при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Деятельность ТРЦ, торговых домов, торговых сетей разрешена с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима до 22:00 при соблюдении заполняемости не менее 4 кв метров на одного посетителя с соблюдением требований постановления.

Работа непродовольственных и продовольственных рынков разрешена при соблюдении заполняемости не менее 4 кв метров на одного посетителя без ограничения по времени с соблюдением требований постановления.

Объекты общественного питания по типу столовых могут работать до 24:00 часов при заполняемости до 50 %, но не более 30 посадочных мест внутри помещений и не более 30 посадочных мест на летних площадках с соблюдением социальной дистанции, расстановкой столов не менее 2х метров между крайними местами соседних столов и рассадки за одним столом не более 4-6 человек без проведения коллективных, торжественных, семейных и других массовых мероприятий с соблюдением требований Постановления.

Работа салонов красоты, парикмахерских, объектов, оказывающих косметологические услуги смогут работать при обеспечении не менее 4 кв метров на одного посетителя без ограничения по времени при соблюдении требований постановления.

Настоящее постановление вступает в силу с 00: 00 часов 07 июля 2021 года.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.