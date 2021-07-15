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    00:56, 15 Июль 2021 | GMT +6

    Как будут работать ТРЦ в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В выходные дни ТРЦ в Нур-Султане не будут работать независимо от размещения пунктов для массовой вакцинации согласно новому постановлению главного санврача города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В документе говорится, что работа торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых центров будет осуществляться:

    при соблюдении заполняемости из расчета 4 м2 на одного посетителя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние дни с 10:00 до 17:00 часов, с запретом работы в субботние и воскресные дни независимо от размещения на данных объектах пунктов для массовой вакцинации против COVID-19 (за исключением работы расположенных в них аптек, минимаркетов, супермаркетов и гипермаркетов, реализующих продукты питания и предметы первой необходимости, пунктов для массовой вакцинации против COVID-19, объектов, чья деятельность разрешена, независимо от места расположения настоящим Постановлением).

    При этом строго запрещается работа расположенных в указанных объектах и на их территориях аттракционов, игровых площадок, ледовых и роликовых катков, игровых центров, за исключением объектов, участвующих в проекте «Ashyq».

    Работа фудкортов разрешена в будние и выходные дни с 10:00 до 17:00 часов только на доставку и вынос еды, за исключением фудкортов, участвующих в проекте «Ashyq», для которых устанавливается график работы в будние дни 10:00 до 20:00 часов и запретом работы в субботние и воскресные дни.

    Запрещено проведение различных видов акций, ярмарок, шоурумов, розыгрышей (за исключением онлайн-формата).

    Напомним, новое постановление об ужесточении карантина в Нур-Султане вступит в силу с 17 июля.

    Более подробно с текстом документа можно ознакомиться по ссылке.


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