Как будут работать ТРЦ в Алматы – опубликовано постановление главного санврача города

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно постановлению, продуктовые магазины, минимаркеты, зоомагазины (в том числе размещенные в ТРЦ) работают с ограничением c 6 до 24 часов, при соблюдении масочного режима и социальной дистанции.

Непродуктовые магазины, в том числе строительные в условиях «красной» зоны работают с ограничениями с 10 до 20 часов.

ТРЦ и торговые дома: запрет работы в субботние и воскресные дни, за исключением объектов, имеющих прививочные пункты, с режимом работы c 8 до 21 часа; в будние дни - ограничение режима работы с 10 до 21 часа, с заполнением не менее 4 кв.м. на 1 посетителя, со строгим соблюдением масочного режима, социальной дистанции и использования антисептических средств организацией санитарных патрулей.

Объекты общественного питания, в том числе размещенные в ТРЦ, ТД - в субботние и воскресные дни запрет работы исключением летних площадок, услуг на вынос и доставку.

В будние дни ограничение по времени с 7 до 22 часов с соблюдением дистанции 2 метра между столами, при заполняемости не более 50% и не более 30 посадочных мест в зале и 50 мест на летних площадках. При оснащении помещения рециркуляторами допускается до 50 посадочных мест в зале.

Участники проекта «ASHYQ» с режимом работы с 7 до 24 часов с соблюдением дистанции 2 метра между столами, при заполняемости не более 50% и не более 50 посадочных мест в зале и 50 мест на летних площадках.

Постановление вступает в силу с 24 апреля.