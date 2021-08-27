Как будут работать ТРЦ, рынки и объекты культуры в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – И.о. главного государственного санитарного врача столицы Жанна Пралиева в своем новом постановлении определила условия работы ТРЦ, рынков и объектов культуры, передает МИА «Казинформ».

Согласно документу, разрешат организацию работы торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых центров при соблюдении заполняемости из расчета 4 м2 на одного посетителя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние дни с 10 до 22 часов, с запретом работы в субботние и воскресные дни, за исключением расположенных в них аптек, а также минимаркетов, супермаркетов и гипермаркетов, реализующих продукты питания и предметы первой необходимости. Для участников проекта «Ashyq», устанавливается режим работы согласно постановления ГГСВ РК № 37. Строго запрещается работа расположенных в указанных объектах и на их территориях аттракционов, игровых площадок, ледовых и роликовых катков, игровых центров, за исключением объектов участвующих в проекте «Ashyq», а также запрещается проведение различных видов акций, ярмарок, шоурумов, розыгрышей (за исключением онлайн-формата) независимо от участия в проекте «Ashyq».

Работа фудкортов, участвующих в проекте «Ashyq», разрешена при заполняемости до 20 % , но не более 30 мест, с установлением режима работы согласно постановления ГГСВ РК № 37., включая режим работы на доставку и вынос еды.

Разрешена организация работы океанариума при условии участия в проекте «Ashyq» с разрешением групповых экскурсий (не более 15 человек), с расчетом не менее 4 м2 на одного посетителя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы согласно постановления ГГСВ РК № 37.

Также разрешена:

- работа библиотек, музеевс соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением штатного режима работы;

- работа объектов общественного питания по типу ресторана, кафе, кофейни, столовых независимо от места расположения, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с устанавлением графика работы в будние и выходные дни с 7 до 20 часов,при соблюдении условий по заполняемости до 50 %, но не более 30 посадочных мест внутри помещения и на открытом воздухе (летние залы) с числом посадочных мест не более 30, с соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров между крайними местами соседних столов. Работу на доставку и вынос еды в штатном режиме. Для участников проекта «Ashyq», устанавливается режим работы согласно постановления ГГСВ РК № 37.

Строго запрещается организация и проведение коллективных, торжественных, семейных, памятных (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и т.п.) и других массовых мероприятий, за исключением проведения поминок на объектах, участвующих в проекте «Ashyq».

Кроме того, разрешена:

- работа крытых продовольственных и непродовольственных рынков, с заполняемостью из расчета 4 м2 на одного посетителя, при соблюдении усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние дни в штатном режиме, с запретом работы в субботние и воскресные дни. Для участников проекта «Ashyq», устанавливается режим работы согласно постановления ГГСВ РК № 37;

- работа продовольственных и непродовольственных рынков на открытом воздухе, при соблюдении усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в штатном режиме;

- работа продовольственных ярмарок на открытом воздухе, включая ярмарки «выходного дня», региональные сельскохозяйственные, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в штатном режиме;

- работа магазинов, минимаркетов, супермаркетов, гипермаркетов по реализации продовольственных товаров, независимо от места расположения, при соблюдении заполняемости из расчета 4 м2 на одного покупателя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий с установлением графика работы в штатном режиме;

- рабоа объектов (магазины) по реализации непродовольственных товаров для добровольных участников проекта «Ashyq», при соблюдении заполняемости не более 30% от проектной мощности из расчета 4 м2 на одного покупателя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий сустановлениемграфика работы в будние и выходные дни с 09:00 до 22:00 часов, при соблюдении подпункта 4.4. настоящего постановления;

- работа санкционированных видов уличной торговли продуктами питания, в том числе объектов, реализующих продукты быстрого питания, пончики, мороженое, кофе на вынос, овощные палатки, стрит-фуды и др., с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в штатном режиме;

- работы объектов по реализации цветов с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в штатном режиме.

Напомним, сегодня главным государственным санврачом Нур-Султана подписано новое постановление. Оно вступает в силу с 00:00 часов 28 августа 2021 года. Полностью с документом можно ознакомиться здесь.

Ранее сообщалось о том, кому из не прошедших вакцинацию ограничат допуск на работу в Нур-Султане. Согласно документу, с 28 августа карантин в Нур-Султане будет смягчен.

Постановлением также определены требования к началу учебного года в штатном формате в столице.