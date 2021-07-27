Как будут работать ТРЦ, кафе, салоны красоты в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией принято новое постановление об усилении карантина. Оно вступает в силу 29 июля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О дополнительных ограничениях рассказал главный санитарный врач области Юрий Залыгин на брифинге в прямом эфире на площадке Региональной службы коммуникаций.

«Эпидемиологическая ситуация в Карагандинской области нестабильная. Ежедневно регистрируется свыше 750 новых случаев коронавирусной инфекции. За последние две недели произошел рост почти в два раза. Принято решение о введении дополнительных ограничений», – отметил спикер.

Рестораны, кафе и кофейни, независимо от места расположения, в том числе на открытом воздухе, могут работать в будние дни с использованием Ashyq с 07:00 до 17:00. А без участия в системе Ashyq график работы ограничен с 07:00 до 12:00. По субботам и воскресеньям объекты общественного питания будут закрываться – разрешается только работа на доставку и вынос еды.

Кроме того, в выходные дни будут закрываться столовые.

График работы ТРЦ и торговых домов с использованием Ashyq установлен с 09:00 до 17:00 в будни, с запретом в субботу и воскресенье.

Салоны красоты и парикмахерские, барбершопы, а также центры косметологических услуг будут работать только в будние дни с 09:00 до 17:00.

Приостанавливается деятельность объектов, не участвующих в Ashyq:

- фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-центров;

- спортивно-оздоровительных объектов;

- саун, СПА-центров, бассейнов.

С использованием Ashyq эти объекты могут работать по будням с ограничением по времени до 17:00.

По-прежнему без Ashyq запрещена работа: кинотеатров, театров, концертных залов, бильярдных, компьютерных клубов (включая PlayStation-клубы), боулингов, цирков, лотерейных клубов, караоке.

Полностью под запретом находятся: аквапарки (в том числе расположенные в них бассейны), пляжи (в том числе несанкционированные), ночные и игровые клубы, отдельно стоящие непродуктовые магазины площадью 2 000 и более кв. м, аттракционы (в том числе на открытом воздухе). Они не могут работать даже с использованием Ashyq.

Нельзя проводить выставки – ни в помещениях, ни на улице. Запрещены нерегулярные перевозки туристов внутри региона и между областями.

По-прежнему строго запрещается организация и проведение коллективных, торжественных, семейных, памятных (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок) и других массовых мероприятий.