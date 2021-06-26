Как будут работать ТРЦ, кафе и рестораны столицы с 27 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Согласно новому постановлению об ужесточении карантинных ограничений в столице, работа торгово-развлекательных центров, кафе и ресторанов Нур-Султана с 27 июня будет запрещена в субботние и воскресные дни, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Новое постановление главного государственного санитарного врача столицы принято на основании протокола заседания Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК от 22 июня 2021.

Так, изменен график работы торгово-развлекательных центров.

ТРЦ с завтрашнего дня будут функционировать в будние дни с 10:00 до 17:00 часов с запретом работы в субботние и воскресные дни независимо от размещения на данных объектах пунктов для массовой вакцинации против COVID-19. Исключение составляют расположенные в ТРЦ аптеки, минимаркеты, супермаркеты и гипермаркеты, реализующие продукты питания и предметы первой необходимости.

Работа фудкортов разрешена только на доставку и вынос еды в штатном режиме. Исключение составляют фудкорты, участвующие в проекте «Ashyq». Также запрещено проведение различных видов акций, ярмарок, шоурумов, розыгрышей в офлайн формате.

Также будет сокращен режим работы кафе и ресторанов города.

«Обеспечить режим работы объектов общественного питания (в помещении) по типу ресторана, кафе и кофейни, независимо от места расположения, в будние дни с 07:00 часов до 20:00 часов с запретом работы в субботние и воскресные дни и на открытом воздухе (летние залы) в будние и выходные дни с 07:00 часов до 22:00 часов, доставка и вынос еды в штатном режиме, за исключением объектов участвующих в проекте «Ashyq», - говорится в постановлении.