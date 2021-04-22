Как будут работать ТРЦ и зоомагазины в районах ВКО, находящихся в «желтой» зоне

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В постановлении главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области прописано, какие меры должны соблюдаться в районах и городах с умеренным уровнем заболеваемости, находящихся в «желтой» зоне, за исключением городов Усть-Каменогорск, Семей и Аягозского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В объекты торговли непродовольственными товарами (магазины, отделы, мини-маркеты, бутики) при площади торгового зала до 50 м2 допускается одномоментное нахождение в помещении не более 4 человек, за исключением членов одной семьи. При площади торгового зала от 50 до 100 м2 – не более 8 человек, соответственно. При площади торгового зала более 100 м2 - заполняемость не более 30%, площадью не менее 4 м2 на 1 посетителя.

В период действия ограничительных мероприятий объекты торговли непродовольственных товаров могут работать без ограничений на доставку, либо самовывоз

Объекты торговли (супермаркеты, гипермаркеты, торговые дома, торговые сети, ТРЦ, торгово-логистические центры оптово-розничной продажи), реализующие продовольственные и непродовольственные товары универсального ассортимента, в том числе по форме самообслуживания работают при заполняемости не более 30%, площадью не менее 4 м2 на одного посетителя. Запрещено функционирование детских развлекательных, игровых площадок, аттракционов. В ТРЦ разрешается работа объектов общественного питания только на вынос и доставку.

В воскресенье объекты, за исключением отделов, реализующих продовольственные товары работают до 18:00 часов. На объектах торговли площадью свыше 1000 м2 рекомендуется сформировать из числа сотрудников объекта санитарные патрули для контроля соблюдения посетителями социальной дистанции и масочного режима.

Объектам торговли продовольственными товарами (магазины, отделы, мини-маркеты, зоомагазины) при площади торгового зала до 50 м2 допускается одномоментное нахождение в помещении не более 4 человек, за исключением членов одной семьи. При площади торгового зала до 100 м2 – не более 8 человек соответственно. При площади торгового зала более 100 м2 - заполняемость не более 30%, площадью не менее 4 м2 на 1 посетителя.

В период действия ограничительных мероприятий, объекты торговли непродовольственных товаров могут работать на доставку, либо самовывоз. Также разрешено работать в круглосуточном режиме объектам торговли продовольственными товарами, площадью более 2000 м2 работать.