Как будут работать ТРЦ и рынки в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина «О дальнейших мерах по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией в городе Алматы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Cогласно постановлению, разрешена деятельность торгово-развлекательных центров, торговых объектов до 22 часов при соблюдении заполняемости не более 30%, и не менее 4 кв. м на одного посетителя;

Разрешена деятельность непродовольственных и продовольственных крытых рынков до 17:00 часов при соблюдении заполняемости не более 30%, и не менее 4 кв. м. на одного посетителя;

Также разрешена деятельность объектов общественного питания с установлением в зале не более 50 посадочных мест и на открытом воздухе, с обязательным соблюдением расстояния между столами не менее 2 м., без проведения коллективных мероприятий, при строгом соблюдении требований постановления главного санврача, с установлением графика работы для посетителей с 7 до 22 часов в будние, выходные и праздничные дни. Разрешаются услуги по выносу и доставке в указанные дни и время.

Разрешена деятельность объектов общественного питания, расположенных в лотдельных помещениях ТРЦ до 22 часов. при заполняемости не более 50 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий, с соблюдением требований постановления главного санврача;

Разрешена работа общественного транспорта без ограничения времени при соблюдении требований постановления главного санврача, рассмотрения Управлением городской мобильности Алматы вопроса установки ламп ультрафиолетового облучения в общественном городском транспорте (метро, автобусы и троллейбусы).

Ранее сообщалось, как будут работать школы со второй четверти. Также в тестовом режиме разрешена работа Медеу и Шымбулака. В постановлении также утвержден режим работы театров.