Как будут работать ТРЦ и объекты общепита в Акмолинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вышло новое постановление Главного государственного санитарного врача Акмолинской области об ужесточении карантинных мер. В документе прописан график работы ТРЦ и объектов общественного питания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Акимам районов и городов Кокшетау, Степногорск поручено обеспечить запрет на проведение массовых мероприятий, семейных мероприятий, и иных мероприятий с массовым скоплением людей, в том числе на дому, а также на открытом воздухе. Запрещается деятельность развлекательных учреждений (ночные, игровые клубы и другие), букмекерских контор и прочих развлекательных заведений для взрослых и детей, кальянных, в том числе при объектах общественного питания.

Разрешается деятельность крытых непродовольственных и продовольственных рынков при соблюдении заполняемости не более 30%, и не менее 4 кв метров на одного посетителя, при соблюдении требований постановления. Их работа приостанавливается в субботние, воскресные и праздничные дни.

Разрешается деятельность ТРЦ, торговых домов, торговых центров, непродовольственных магазинов при соблюдении заполняемости не более 30% от проектной мощности, из расчета 4 кв метров на одного посетителя с режимом работы до 18 часов, с приостановлением работы в субботние, воскресные, праздничные дни, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них. Запрещается деятельность игровых площадок и аттракционов, независимо от их участия в проекте Ashyq.

Разрешается деятельность объектов общественного питания с соблюдением расстояния не менее двух метров, и не менее одного метра между посетителями без проведения торжественных, семейных, памятных, коллективных мероприятий и других с возможным массовым скоплением людей с соблюдением требований постановления при условии заполняемости до 50%, но не более 30 мест с режимом работы с 7 до 18 часов с приостановлением работы в субботние, воскресные и праздничные дни. С 18 до 07 часов допускается только реализация продукции на доставку.

Разрешается деятельность фуд-кортов при ТРЦ и торговых домах с приостановлением работы в субботние, воскресные и праздничные дни.