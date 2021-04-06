Как будут работать ТРЦ и магазины с 9 апреля в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Магазины по реализации всех видов непродовольственных товаров приостанавливают работу в воскресные дни. Об этом говорится в новом постановлении главного государственного санитарного врача региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В постановлении прописан график работы торговых домов и центров (график работы в будние дни с 10.00 часов до 21.00 часа, в субботние дни с 10.00 ч. до 17.00 ч., заполняемость не более 30% от вместимости объекта, из расчета не менее 4 кв.м на 1 посетителя). Приостанавливается работа в воскресные дни с соблюдением требований постановления ГГСВ РК №67, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, салонов красоты, химчисток, цветочных магазинов, фотосалонов, банков (банкоматов) расположенных в них.

Магазины по реализации всех видов непродовольственных товаров будут работать по графику с 09.00 часов до 18.00 часов, с соблюдением требований ГГСВ РК №67, с приостановлением работы в воскресные дни.

Продуктовые магазины (в том числе минимаркеты, алкомаркеты, пивные магазины) будут работать с 08.00 часов до 23.00 часов (реализация продуктов питания должна производится только в фасованном виде, за исключением овощей и фруктов).

Настоящее постановление вводится в действие с 9 апреля текущего года.

Ранее сообщалось, как, согласно новому постановлению, будут учиться школьники и студенты ЗКО.