РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    03:33, 10 Апрель 2021 | GMT +6

    Как будут работать ТРЦ, где развернуты прививочные пункты - постановление санврача столицы

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Постановлении «О дополнительных мерах ужесточения ограничительных и карантинных мероприятий в городе Нур-Султане» главного государственного санитарного врача столицы Сархат Бейсеновой для торгово-развлекательных центров, в которых развернуты дополнительные пункты для массовой вакцинации против COVID-19, устанавливается отличный от других ТРЦ режим работы, передает МИА «Казинформ».

    Согласно постановлению, график работы для торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых центров не изменился: при соблюдении заполняемости из расчета 4 кв. м на одного посетителя в будние дни с 10:00 до 17:00 часов, с запретом работы в выходные дни (за исключением расположенных в них аптек, а также минимаркетов, супермаркетов и гипермаркетов, реализующих продукты питания и предметы первой необходимости, а также объектов, чья деятельность разрешена независимо от места расположения настоящим постановлением).

    Однако для объектов, в которых развернуты дополнительные пункты для массовой вакцинации против COVID-19, устанавливается режим работы в будние и выходные дни с 8:00 до 22:00 часов.

    При этом строго запрещается работа расположенных в указанных объектах и на их территориях аттракционов, игровых площадок, ледовых и роликовых катков, игровых центров. Работа фудкортов разрешена только на доставку и вынос еды в штатном режиме. Запрещено проведение различных видов акций, ярмарок, шоурумов, розыгрышей (за исключением онлайн-формата).

    Напомним, главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова подписала постановление «О дополнительных мерах ужесточения ограничительных и карантинных мероприятий в городе Нур-Султане».



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Другие государственные органы Астана Главная Общество Безопасность Минздрав РК
    Сейчас читают
    01:25, 03 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются на севере Казахстана 3 октября
    01:00, 03 Октябрь 2023
    Сенсацией завершился матч Тимофея Скатова на турнире в Лиссабоне
    00:47, 03 Октябрь 2023
    $16 млн за полгода составил товарооборот между Казахстаном и Люксембургом
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!