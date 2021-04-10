Как будут работать ТРЦ, где развернуты прививочные пункты - постановление санврача столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Постановлении «О дополнительных мерах ужесточения ограничительных и карантинных мероприятий в городе Нур-Султане» главного государственного санитарного врача столицы Сархат Бейсеновой для торгово-развлекательных центров, в которых развернуты дополнительные пункты для массовой вакцинации против COVID-19, устанавливается отличный от других ТРЦ режим работы, передает МИА «Казинформ».

Согласно постановлению, график работы для торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых центров не изменился: при соблюдении заполняемости из расчета 4 кв. м на одного посетителя в будние дни с 10:00 до 17:00 часов, с запретом работы в выходные дни (за исключением расположенных в них аптек, а также минимаркетов, супермаркетов и гипермаркетов, реализующих продукты питания и предметы первой необходимости, а также объектов, чья деятельность разрешена независимо от места расположения настоящим постановлением).

Однако для объектов, в которых развернуты дополнительные пункты для массовой вакцинации против COVID-19, устанавливается режим работы в будние и выходные дни с 8:00 до 22:00 часов.

При этом строго запрещается работа расположенных в указанных объектах и на их территориях аттракционов, игровых площадок, ледовых и роликовых катков, игровых центров. Работа фудкортов разрешена только на доставку и вынос еды в штатном режиме. Запрещено проведение различных видов акций, ярмарок, шоурумов, розыгрышей (за исключением онлайн-формата).

Напомним, главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова подписала постановление «О дополнительных мерах ужесточения ограничительных и карантинных мероприятий в городе Нур-Султане».



