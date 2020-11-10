Как будут работать театры в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина «О дальнейших мерах по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией в городе Алматы», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Согласно постановлению, с 10 ноября разрешена деятельность театров до 50% заполняемости, но не более 100 человек в зале с усиленным санитарным режимом с регистрацией на портале infokazakhstan.kz, соблюдением масочного режима, социальной дистанции и соблюдении требований постановления санврача.
Также с 10 ноября разрешено проведения коллективного богослужения в религиозных объектах, намаза в мечетях (бес намаз) за исключением жума намаза с заполняемостью до 30%, но не более 100 человек в зале с усиленным санитарно-дезинфекционным режимом и соблюдением требований постановления санврача.
Ранее сообщалось, как будут работать школы со второй четверти.
Также в тестовом режиме разрешена работа Медеу и Шымбулака.
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