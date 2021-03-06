Как будут работать театры и ТРЦ в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Согласно новому постановлению главного государственного санитарного врача Мангистауской области разрешается проведение совещаний в очном режиме при отсутствии их проведения в дистанционном формате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В постановлении говорится о разрешении посещения парков, скверов, набережных и иных мест отдыха населения без развлекательных объектов группами не более трех человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции.

Вместе с тем, разрешаются индивидуальные и групповые тренировки на открытом воздухе не более 5 человек в группе, а также спортивные тренировки и соревнования без зрителей для Олимпийского резерва, областных и Национальных сборных команд не более 30 человек с использованием бесконтактной термометрией с проживанием на спортивных базах.

Деятельность театров разрешается с заполняемостью не более 30 % с соблюдением масочного режима, социальной дистанции и требований постановления.

Деятельность специальных, специализированных организаций, специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями тоже разрешается. Посещать дома ребенка и детские дома потенциальными родителями для встреч с детьми-сиротами для дальнейшего усыновления/удочерения тоже разрешена при предоставлении документа об их лабораторном исследовании на коронавирус методом ПЦР с отрицательным результатом, с даты выдачи которого прошло не более трех суток.

Деятельность торгово-развлекательных центров, торговых домов разрешена при соблюдении заполняемости не более 30 % и не менее 4 кв. метров на одного посетителя.

Промышленные предприятия будут работать с непрерывным производственным циклом, строительные работы на открытом воздухе.

Ранее сообщалось, что в области разрешены пятничные молитвы, а также проведение спортивных мероприятий со зрителями. А для дежурных классов начнут работать школьные столовые.