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    14:10, 04 Июнь 2021 | GMT +6

    Как будут работать ТЦ и крытые рынки в выходные рассказали в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Как будут работать в выходные торговые центры и крытые рынки рассказали в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Атырауской области стабильная. Две недели назад из-за усиления заболеваемости мы были в «красной зоне», на сегодня ситуация по региону стабилизировалась. В связи с чем подписано постановление санврача о смягчении карантинных мер. В частности, торговые центры, открытые и закрытые рынки теперь будут работать и в выходные дни в прежнем режиме. Но по-прежнему остается запрет на проведение массовых семейных торжеств в ресторанах и кафе. Работа билья­рдных, боулингов, кальянных, букмекерских клубов, ресторанов и закрытых детских игровых площадок, не подключенных к проекту «Ашық», также под запретом. Театры, кинотеатры и филармонии могут работать при не более 20-процентной заполняемости залов. Также спортивные мероприятия можно проводить при не более 15-процентной заполняемости помещений. Время работы объектов общественного питания продлено до 24.00 часов. Обучающие курсы для детей также могут работать в прежнем режиме – с 9.00 до 18.00 часов с заполняемостью не более 15 детей за раз. В мечетях разрешается проведение намаза с не более 30-процентной заполняемостью. Постановление вступает в силу с 4 июня», - рассказала заместитель главного санитарного врача Атырауской области Гульназ Ирбатырова.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Атырау Коронавирус в РК Общество
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