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Как будут работать суды в Казахстане в рамках чрезвычайного положения

16 Марта 2020 20:11
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Как будут работать суды в Казахстане в рамках чрезвычайного положения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О режиме работы судов в рамках чрезвычайного положения, объявленного в Казахстане, рассказал пресс-секретарь Верховного суда РК Айдос Садуакасов, передает МИА «Казинформ».

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«Верховным судом в связи с введением Главой государства чрезвычайного положения в республике из-за пандемии нового коронавируса COVID-19 принят ряд мер.

1. Отложено на более поздние сроки рассмотрение судебных дел, по которым процессуальные сроки не наступили (в т.ч. путём приостановления, отложения, продления сроков и т.д.).
2. Судебные процессы рекомендовано проводить дистанционно с применением IT-технологий (ВКС, в т.ч. мобильного приложения «TrueConf»).
3. Рассмотрение уголовных дел и материалов, связанных с сокращенными сроками разрешения (следственные суды, дела ускоренного, приказного, согласительного производства и т.д.), в порядке исполнения приговора, а также административных дел, по которым задержаны или арестованы лица, рекомендуется осуществлять с учётом указанных рекомендаций в условиях максимальной изоляции и безопасности для вовлеченных лиц.
4. Приостановлены проведение приёмов граждан во всех судах республики до завершения чрезвычайного положения.
5. Суды ориентированы на принятие превентивных мер, рекомендованных Правительством, в т.ч. предусматривающих использование средств измерения температур тела, гигиены и дезинфекции.
6. Отменены семинары, конференции, рабочие заседания, а также участие судей и сотрудников судов в указанных мероприятиях вне здания судов.
7. Население, исполнительные и правоохранительные органы, адвокатские сообщества, а также СМИ просим с понимаем относиться к сложившейся ситуации и отложить обращения/передачу дел и материалов в суды на более поздние сроки», - написал Айдос Садуакасов на своей странице в Facebook.

Как отметил пресс-секретарь ведомства, Верховный суд, принимая ограничения, отмечает наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека. Указанные меры направлены на минимизацию угрозы жизни и здоровью граждан. Такие подходы применяются во многих странах мира.


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Ключевые слова: Суды, Безопасность, Коронавирус,
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Ринат Дусумов

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