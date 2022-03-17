РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:48, 17 Март 2022 | GMT +6

    Как будут работать столичные медорганизации в дни празднования Наурыза

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Поликлиники и больницы города в праздничные дни будут работать в штатном режиме, проинформировали в управлении общественного здравоохранения столицы, передает официальный сайт городского акимата.

    Городские стационары продолжат принимать граждан в круглосуточном режиме, как и в будни. Не прекращается работа экстренной и неотложной медицинской помощи населению с выделением резервных профильных палат.

    «В организациях первичного звена в праздничные дни медицинскую помощь населению будут оказывать дежурные врачи. Также беспрерывную работу продолжают фильтр-кабинеты, мобильные бригады, которые будут осуществлять выезды на дом к амбулаторным пациентам. Стационарную помощь для оказания ургентной и консультативной помощи будут предоставлять высококвалифицированные специалисты», - сообщили в Управлении.

    Однако горздрав отметил, что график работы служб при поликлиниках чуть изменится в связи с праздничными днями.

    Таким образом, дежурные работники при поликлиниках будут принимать с 8:00 часов до 18.00 часов, фильтр-кабинеты - с 8:00 до 20.00 часов. Медпомощь амбулаторным пациентам будут оказывать только врачи общей практики по экстренным показаниям с 8:00 до 16:00 часов.

    Служба 103 тоже не прекращает свою работу по приему обращений и обслуживанию вызовов горожан – 24 часа в сутки бесперебойная работа диспетчеров и бригад скорой помощи будет обеспечена.


    Теги:
    Здравоохранение Наурыз Астана Акимат
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:25
    Казахская диаспора в Кыргызстане поздравила старейшин с Международным днем пожилых людей
    Сегодня, 08:58
    Казахстанцу понадобилось меньше минуты для выхода в ¼ Азиады по борьбе куреш
    Сегодня, 08:55
    Первые медали разыграют на XIX Азиатских играх в турнире по боксу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!