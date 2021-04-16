Как будут работать столичные мечети в Кадыр туни

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как будут работать мечети в Кадыр туни? Об этом рассказал председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Главный муфтий Наурызбай кажы Таганулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в ходе проведения благотворительной акции «Өмірге үміт сыйла» журналисты поинтересовались у Главного муфтия: «Как будут работать мечети в Кадыр туни?»

«В связи с пандемией коронавируса города поделили на три зоны: красную, желтую, зеленую. Коллективный намаз сейчас в мечетях не читается. Однако, если до Кадыр туни наш город перейдет в «зеленую» зону, мы получим возможность читать намаз вместе с джамаатом», - прокомментировал Наурызбай кажы Таганулы.

Главный муфтий также напомнил о том, что в мечетях, расположенных в «желтой» зоне, разрешено читать пятикратный намаз, однако нельзя читать джума намаз. Тарауих намаз читают коротко. А в мечетях в «зеленой» зоне разрешено читать пятикратный намаз, джума намаз, Тарауих намаз.

Отметим, что сегодня фонд «Зекет и благотворительность» Духовного управления мусульман Казахстана в первые дни священного месяца Рамазан провела акцию «Өмірге үміт сыйла».