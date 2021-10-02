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    15:39, 02 Октябрь 2021 | GMT +6

    Как будут работать столичные автобусы в выходные дни

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно новому постановлению главного санитарного врача Нур-Султана общественный транспорт будет работать в выходные дни в штатном режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В документе говорится, что городской общественный транспорт будет работать (с увеличением количества автобусов в часы пик, обработкой салона дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытием всех дверей, установкой в доступных для пассажиров местах санитайзеров с кожным антисептиком, с обязательным соблюдением социальной дистанции и ношением масок пассажирами и водителями) с графиком работы в будние и выходные дни в штатном режиме.

    Также обеспечивается организация работы регулярных межобластных и внутриобластных перевозок в штатном режиме; организация работы нерегулярных межобластных (туристических) перевозок, при заполняемости не более 75%, но не более 15 человек, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий в штатном режиме.

    Напомним, сегодня главный санврач Нур-Султана подписала новое постановление о смягчении карантинных и ограничительных мер.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Транспорт Астана Главная Общество для mail.ru
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