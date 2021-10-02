Как будут работать столичные автобусы в выходные дни

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно новому постановлению главного санитарного врача Нур-Султана общественный транспорт будет работать в выходные дни в штатном режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В документе говорится, что городской общественный транспорт будет работать (с увеличением количества автобусов в часы пик, обработкой салона дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытием всех дверей, установкой в доступных для пассажиров местах санитайзеров с кожным антисептиком, с обязательным соблюдением социальной дистанции и ношением масок пассажирами и водителями) с графиком работы в будние и выходные дни в штатном режиме.

Также обеспечивается организация работы регулярных межобластных и внутриобластных перевозок в штатном режиме; организация работы нерегулярных межобластных (туристических) перевозок, при заполняемости не более 75%, но не более 15 человек, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий в штатном режиме.

Напомним, сегодня главный санврач Нур-Султана подписала новое постановление о смягчении карантинных и ограничительных мер.