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    20:15, 20 Март 2024 | GMT +6

    Как будут работать столичные медорганизации в дни празднования Наурыза

    акимат г. Астаны
    Фото: акимат г. Астаны

    В праздничные дни столичные поликлиники и больницы будут работать в штатном режиме. Столичные стационары будут принимать горожан в круглосуточном режиме, не снижая своей активности, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

    Обеспечена полная готовность к оказанию экстренной и неотложной медицинской помощи, выделены резервные профильные палаты.

    В организациях первичной медико-санитарной помощи дежурные врачи будут принимать с 8:00 до 18:00.

    Фильтр-кабинеты будут работать с 8:00 до 20:00, а прием активов и вызовов – с 8:00 до 16:00.

    Служба 103 продолжает свою бесперебойную работу диспетчеров и бригад скорой помощи. Прием обращений и вызовов осуществляется 24/7.

    Теги:
    Здравоохранение Праздник Наурыз Астана Общество
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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