Как будут работать столичные медорганизации в дни празднования Наурыза

В праздничные дни столичные поликлиники и больницы будут работать в штатном режиме. Столичные стационары будут принимать горожан в круглосуточном режиме, не снижая своей активности, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

Обеспечена полная готовность к оказанию экстренной и неотложной медицинской помощи, выделены резервные профильные палаты.

В организациях первичной медико-санитарной помощи дежурные врачи будут принимать с 8:00 до 18:00.

Фильтр-кабинеты будут работать с 8:00 до 20:00, а прием активов и вызовов – с 8:00 до 16:00.

Служба 103 продолжает свою бесперебойную работу диспетчеров и бригад скорой помощи. Прием обращений и вызовов осуществляется 24/7.