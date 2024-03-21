20:15, 20 Март 2024 | GMT +6
Как будут работать столичные медорганизации в дни празднования Наурыза
В праздничные дни столичные поликлиники и больницы будут работать в штатном режиме. Столичные стационары будут принимать горожан в круглосуточном режиме, не снижая своей активности, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.
Обеспечена полная готовность к оказанию экстренной и неотложной медицинской помощи, выделены резервные профильные палаты.
В организациях первичной медико-санитарной помощи дежурные врачи будут принимать с 8:00 до 18:00.
Фильтр-кабинеты будут работать с 8:00 до 20:00, а прием активов и вызовов – с 8:00 до 16:00.
Служба 103 продолжает свою бесперебойную работу диспетчеров и бригад скорой помощи. Прием обращений и вызовов осуществляется 24/7.