Как будут работать СПА-салоны, компьютерные клубы и бассейны в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный санврач столицы Сархат Бейсенова внесла изменения и дополнения в постановление об ограничительных и карантинных мерах в городе. Изменен график работы крытых бассейнов, СПА-центров и компьютерных клубов, Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Согласно внесенным изменениям, СПА-центры, СПА-салоны, а также массажные центры и кабинеты могут работать с одновременным посещением массажного салона не более трех посетителей, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в штатном режиме, но строго по предварительной записи.

График работы крытых бассейнов с задействованием саун также установлен в штатном режиме.

Изменения коснулись и работы компьютерных клубов.

«Обеспечить работу компьютерных клубов исключительно для субъектов предпринимательства, участвующих в пилоте «Ashyq», при заполняемости не более 50%, с обеспечением дистанции не менее 1,5 метров между посетителями, либо из расчета 4 квадратных метра на 1 посетителя, с установлением режима работы с 12.00 до 24.00 часов. Допускаются только лица, достигшие 18 лет и старше», - написано в документе.