Как будут работать СПА-салоны, компьютерные клубы и бассейны в столице
Согласно внесенным изменениям, СПА-центры, СПА-салоны, а также массажные центры и кабинеты могут работать с одновременным посещением массажного салона не более трех посетителей, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в штатном режиме, но строго по предварительной записи.
График работы крытых бассейнов с задействованием саун также установлен в штатном режиме.
Изменения коснулись и работы компьютерных клубов.
«Обеспечить работу компьютерных клубов исключительно для субъектов предпринимательства, участвующих в пилоте «Ashyq», при заполняемости не более 50%, с обеспечением дистанции не менее 1,5 метров между посетителями, либо из расчета 4 квадратных метра на 1 посетителя, с установлением режима работы с 12.00 до 24.00 часов. Допускаются только лица, достигшие 18 лет и старше», - написано в документе.