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Как будут работать школы в новом учебном году в СКО

24 Августа 2021 11:12
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Как будут работать школы в новом учебном году в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Школьники Северо-Казахстанской области в этом году вернутся за парты. Учебные заведения региона будут работать в традиционном формате с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На брифинге руководитель управления образования Гульмира Каримова рассказала о некоторых новшествах, которые ждут учащихся и родителей.

1 сентября для первоклассников пройдут праздничные линейки, где им вручат «Әліппе» и «Букварь». Для учащихся 2-11 классов – классные часы.

Изменилась продолжительность урока – теперь 45 минут.

В школьном расписании у первоклассников появятся новые предметы: «Цифровая грамотность» и «Әліппе/Букварь».

В 6-м классе при наличии педагогов и материальной базы в рамках предмета «Музыка» рекомендован курс «Домбыра».

Для учащихся 5-11 классов вводятся новые курсы по выбору: «Порядочность», «Экология», «Критическое мышление и эмоциональный интеллект», «Медиаграмотность», «Светскость и основы религиоведения», «Основы предпринимательства и бизнеса».

«Как и в прошлом году, в организациях образования будут обеспечены серьезные меры санитарной безопасности: масочный режим, санитайзеры, термометрия, усилен режим проветривания, кварцевания и влажной уборки. Отмена кабинетной системы, организация смен и подсмен. Начало уроков и расписание звонков на перемены будет составлено по скользящему графику. Режим питания будет организован с 30-процентной наполняемостью обеденного зала. В случае выявления заражения учащегося или учителя класс будет переходить на дистанционный формат обучения», - рассказала Г. Каримова.

В новом учебном году по области будут работать 472 школы. Учащихся в этом году на 2,5 тысячи больше - более 75 тысяч человек. Первоклашек – 8 тысяч.

«В области 78% малокомплектных школ. Для обеспечения доступа к качественному образованию будет организован подвоз 2074 учащихся из 298 населенных пунктов. Имеются 124 единицы автотранспорта. В случае перехода на дистанционное обучение при необходимости будет передаваться на ответхранение компьютерная техника. В первую очередь компьютеры будут выдаваться детям из семей с низким уровнем дохода», - отметила Г. Каримова.

В управлении заверяют, что проблем с нехваткой педагогов не будет. По словам Г. Каримовой, в этом году состоялся первый выпуск специалистов по смежным специальностям: «химия-биология», «физика-информатика», «математика-информатика», «география-история», что актуально для малокомплектных школ. 143 выпускника Высшего колледжа им. М. Жумабаева получили дипломы по специальности «учитель математики со знанием английского языка», «учитель начальных классов со знанием английского языка» и «воспитатель дошкольных организаций со знанием английского языка». Прибыли 43 молодых специалиста.

На приобретение и доставку учебников и учебно-методических комплексов выделили 944,1 млн тенге. До 26 августа учебники обещают раздать всем школьникам.

«В области работают мониторинговые группы с целью определения готовности объектов образования к новому учебному году», - добавила Г. Каримова.



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#Северо-Казахстанская область   #Образование  
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Автор:

Олеся Жуковень

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