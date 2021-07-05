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    06:36, 05 Июль 2021 | GMT +6

    Как будут работать пункты вакцинации 5 и 6 июля в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- О работе пунктов вакцинации 5 и 6 июля рассказали в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Управление здравоохранения сообщает о том, что 5 и 6 июля жители Атырауской области смогут получить прививку от коронавирусной инфекции. Для этого необходимо обратиться в любой пункт вакцинации и пройти медицинский осмотр. Все пункты будут работать. Всего в регионе создан 41 стационарный и передвижной пункт вакцинации»,- проинформировали в пресс-службе ведомства.

    Напомним, в Атырауской области активно распространяется особо опасный «дельта» штамм. Он быстрее поражает все органы, сама болезнь проходит тяжелее, причем заражаются даже молодые и здоровые люди без сопутствующих заболеваний. Модульная инфекционная больница заполнена на 90%. И только вакцинация является действенным методом при борьбе с пандемией.
    Как ранее сообщалось, 518 человек лечатся в стационарах от COVID-19 в Атырауской области.

    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация
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