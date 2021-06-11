Как будут работать полосы Bus lane на автодорогах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По какому принципу будут работать полосы Bus lane на автомобильных дорогах Казахстана, рассказал министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На некоторых улицах мы уже перевели на такой режим, когда только в час пик они работают как автобусные полосы, в другое время они работают по общему режиму. То есть это передовая зарубежная практика, когда на Bus lane прям пишется что автобусы работают с 17:00 до 20:00 и с 7:00 до 10:00 в другое время она является дорогой общего пользования. То есть, такое вот решение принято и в городе Нур-Султане и других областных центрах», - сказал Ерлан Тургумбаев, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее сообщалось, что с начала года полицией выявлено более 2,5 млн нарушений ПДД в Казахстане.

«Уровень дорожной безопасности напрямую зависит от водительской дисциплины, качества автодорог и состояния транспорта. С начала года полицией выявлено более 2,5 млн нарушений ПДД, основная часть из них – это превышение скорости», - сказал Ерлан Тургумбаев.

За этот период пресечено 2,2 тысячи выездов на встречную полосу. Задержано 9 тысяч пьяных водителей. Все подвергнуты административному аресту до 30 суток.