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Как будут работать отели, ТРЦ и кинотеатры в Шымкенте – постановление

24 Июля 2021 23:03
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Как будут работать отели, ТРЦ и кинотеатры в Шымкенте – постановление

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Внесены изменения и дополнения в постановление главного санврача Шымкента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно документу, в мегаполисе отели и гостиницы по проекту Ashyq работают в обычном режиме.

Объекты общепита работают по проекту Ashyq с 7 часов утра до 20 часов вечера при заполняемости до 50% , в субботу и воскресенье не работают.

Сауны, СПА-центры, бассейны работают с 06:00 до 17:00, не работают в выходные дни.

ТРЦ, торговые сети и торговые дома работают с 08:00 до 17:00, не работают в субботу и воскресенье.

Театры, кинотеатры смогут работать при заполняемости не более 30%, с 08:00 до 17:00 часов , не работают в субботу и воскресенье.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.

Настоящее постановление вступает в силу с 00:00 26 июля 2021 года.


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#Шымкент  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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