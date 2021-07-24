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Как будут работать отели, ТРЦ и кинотеатры в Шымкенте – постановление
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Внесены изменения и дополнения в постановление главного санврача Шымкента, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Согласно документу, в мегаполисе отели и гостиницы по проекту Ashyq работают в обычном режиме.
Объекты общепита работают по проекту Ashyq с 7 часов утра до 20 часов вечера при заполняемости до 50% , в субботу и воскресенье не работают.
Сауны, СПА-центры, бассейны работают с 06:00 до 17:00, не работают в выходные дни.
ТРЦ, торговые сети и торговые дома работают с 08:00 до 17:00, не работают в субботу и воскресенье.
Театры, кинотеатры смогут работать при заполняемости не более 30%, с 08:00 до 17:00 часов , не работают в субботу и воскресенье.
С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.
Настоящее постановление вступает в силу с 00:00 26 июля 2021 года.
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