Как будут работать общественные объекты и транспорт в карантинном Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В закрытом на карантин Петропавловске ограничили время работы общественных объектов в будние и выходные дни, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно постановлению заместителя главного государственного санитарного врача Северо-Казахстанской области, с 9 ноября общественный транспорт в Петропавловске и пригородные маршруты будут работать с понедельника по пятницу с 06:30 до 22:00 часов.

Продуктовые магазины будут работать и в будние, и в выходные дни с восьми часов утра до восьми часов вечера. Такие же часы работы будут у объектов торговли непродовольственными товарами площадью менее 500 квадратных метров только с понедельника по пятницу.

Объекты общественного питания с установлением в зале не более 30-ти посадочных мест, для объектов менее 30 посадочных мест – не более 50% от расчетной мощности, без проведения коллективных мероприятий будут функционировать в 08:00 до 21:00 часов. В выходные дни возможна только доставка блюд.

С понедельника по пятницу с 09:00 до 21:00 часов будут работать детские кабинеты/центры коррекции, организации внешкольного дополнительного образования (центры развития, образования, кружки и другие), курсы для детей и взрослых. В группе должно быть не более 15 человек. Такой же режим работы на период карантина установили для крытых вещевых рынков, рынков непродовольственных товаров, строительных. При этом наполняемость должна быть не более 30%.

Общественные бани и сауны будут работать каждый день с 9 часов утра до 10 часов вечера при наполняемости не более 50%, но не более 50 человек.

Торгово-развлекательные центры, торговые центры, торговые дома и непродовольственные магазины площадью свыше 500 «квадратов» можно посетить с понедельника по пятницу с 10:00 до 20:00 часов. Ограничение по наполняемости помещения – не более 30%.

Продолжат работать школы с контингентом от 5 до 180 человек, с численностью детей в классах до 15 человек, дежурные классы.

Разрешены спортивные индивидуальные и групповые тренировки - не более 5 человек - на открытом воздухе.

Салоны красоты, парикмахерские, центры и салоны, оказывающие косметические и косметологические услуги, маникюра и педикюра, фитнес- и тренажерные залы, бассейны, спортивные и туристические объекты, аттракционы, находящиеся на открытом воздухе, парки, площади и скверы, набережные в выходные дни будут недоступны для посещений.

Аптеки и строительные магазины, организации в сфере оказания услуг по проживанию населения с единовременным пребыванием посетителей не более 50% от проектной мощности, медицинские центры с приемом клиентов исключительно по предварительной записи, соблюдением требований зонирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима будут работать в штатном времени.