УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В постановлении главного государственного санитарного врача Западно-Казахстанской области прописано, как будут работать объекты в ЗКО, участвующие в проекте Ashyq, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Разрешается работа объектов общественного питания с графиком работы с 07:00 до 02:00 часов, с заполняемостью не более 50%, но не более 50 посадочных мест, без проведения коллективных, торжественных семейных и других массовых мероприятий с соблюдением требований ГГСВ РК №67.

Летние площадки, участвующие в Ashyq, смогут работать с 07:00 до 02:00 часов, без проведения коллективных, торжественных семейных и других массовых мероприятий с соблюдением требований постановления.

Разрешается работа фудкортов, участвующих в Ashyq, с графиком работы с 10:00 до 20.00 часов, с заполняемостью не более 20%, но не более 30 мест.

При соблюдении требований постановления разрешается работа саун, СПА-центров, бассейнов, спорткомплексов, спортивно-оздоровительных центров, фитнес-центров, участвующих в Ashyq.

Объектам культуры (репетиции), участвующих в Ashyq, разрешены до 30 человек, а также вакцинированные против COVID-19 двумя компонентами лица с соблюдением требований постановления ГГСВ РК № 67.

Театры и кинотеатры смогут работать с заполняемостью не более 30 %, с соблюдением масочного режима, шахматной рассадки и социальной дистанции, при соблюдении требований постановления.

Разрешается работа бильярдных с графиком работы с 12:00 до 00:00 часов, заполняемостью до 30%, при соблюдении требований постановления.

С графиком работы с 12:00 до 00.00 часов, заполняемостью до 30%, (допуск клиентов с 16 лет), при соблюдении требований постановления разрешена работа компьютерных клубов, PlayStation.

Боулинги-участники Ashyq смогут работать с 12:0 до 00:00 часов, заполняемостью до 30%, при соблюдении требований постановления ГГСВ РК № 67.

В рамках проекта Ashyq разрешается проведение спортивных мероприятий со зрителями с заполняемостью не более 20%, при соблюдении требований постановления ГГСВ РК № 67.

Банкетные залы работают с 7:00 до 02:00 часов при заполняемости не более 30%, но не более 30 человек.

Караоке, участвующие в Ashyq, работают с 7:00 до 02:00 часов при заполняемости не более 30%, обеспечении площади не менее 4-х кв. м. на одного человека, но не более 30 человек.

В регионе сохраняется запрет на работу следующих объектов: ночные и игровые клубы, бары, кальянные, батутные центры в закрытых помещениях, букмекерские конторы.

Все еще запрещается проведение зрелищных, массовых мероприятий, выставок, конференции, форумов, семейных, памятных мероприятий, в том числе на дому (банкеты, свадьбы, юбилеи, поминки и др.).

Разрешается работа ТРЦ, торговых домов , торговых сетей в будние дни с графиком работы с 09:00 до 21:00 часов, в субботние дни с 10:00 до 17:00 часов при соблюдении требований постановления ГГСВ РК № 67, с приостановлением в воскресные дни, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, салонов красоты, химчисток, цветочных магазинов, фотосалонов, банков (банкоматов) расположенных в них, а также кинотеатров (участвующих в пилотном проекте «Ashyq» в соответствии постановления ГГСВ РК №18 от 30.04.2021г)