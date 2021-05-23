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    22:23, 22 Май 2021 | GMT +6

    Как будут работать объекты в ВКО с 23 мая

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Главный санврач ВКО разъяснил, как будут работать объекты в условиях «зеленой» и «желтой» зон с 23 мая. МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр.

    Поскольку Восточный Казахстан перешел в «зеленую» зону, а Усть-Каменогорск, Семей и Аягозский район - в «желтую» зону, с завтрашнего дня, то есть с 23 мая, вступает в силу новое постановление главного санврача области, которое регулирует работу объектов.

    В ходе онлайн пресс-конференции руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля ВКО Канат Турдиев рассказал об ограничениях и послаблениях на объектах с 23 мая.

    По его словам, в городах и районах, за исключением Усть-Каменогорска, Семея, Аягозского района разрешено проведение коллективных мероприятий в закрытых помещениях, объектах религиозных объединений при заполняемости до 30%, но не более 100 человек. Разрешено проведение поминальных обрядов, в том числе в банкетных залах при заполняемости не более 30%, но не более 50 человек. Объектам общественного питания по типу ресторанов, кафе, а также летних площадок разрешено работать до 02:00 часов. Помимо этого, разрешена работа боулинг-центров, бильярдных, игровых клубов, детских развлекательных центров, аттракционов в закрытых помещениях.

    В Усть-Каменогорске, Семее и Аягозском районе с воскресенья будет действовать режим ограничений и разрешений работы объектов, предусмотренный для «желтой» зоны. Объектам общественного питания по типу ресторанов, кафе, а также летних площадок разрешено работать до 24:00 часов. Но запрещено проведение коллективных мероприятий в закрытых помещениях, объектах религиозных объединений, проведение поминальных обрядов, в том числе в банкетных залах. Также запрещена работа боулинг-центров, бильярдных, игровых клубов, детских развлекательных центров, аттракционов в закрытых помещениях.

    Канат Турдиев отметил, что объекты предпринимательства, внедрившие у себя проект Ashyq, будут работать в режиме, определённом для участников данного проекта. На данных объектах разрешается допуск людей только с «зеленым» и «синим» статусами.




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