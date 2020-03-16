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Как будут работать объекты в Нур-Султане при чрезвычайном положении
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В акимате города Нур-Султан под руководством акима столицы Алтая Кульгинова прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Facebook пресс-секретаря акима столицы Акмарал Олжабаевой.
Службы гражданской защиты города перешли на круглосуточный усиленный вариант несения службы. Усилена охрана общественного порядка, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта, особо важных государственных и стратегических, особорежимных, режимных и особо охраняемых объектов. Таким образом:
- ограничено функционирование крупных объектов торговли, торгово-развлекательных центров с 10:00 до 18:00 часов (за исключением продуктовых магазинов и супермаркетов);
- продуктовые магазины, продуктовые супермаркеты и продуктовые рынки функционируют в обычном режиме с усилением санитарных и дезинфекционных мер.
- ограничена работа вещевых рынков с 11:00 до 17:00 часов с усилением санитарных и дезинфекционных мер. Организовано на всех объектах торговли регулярное проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий. В местах общественного питания, в том числе фуд-кортах ТРЦ, будет проводиться дезинфекция;
- обеспечивается эффективная реализация мер продовольственной безопасности, в том числе бесперебойная поставка и стабилизация цен на социально значимые продовольственные товары;
- общественный транспорт работает в прежнем режиме с проведением дезинфекции автобусов на конечных остановочных пунктах и мойках;
- детские сады будут работать в обычном режиме с усилением медицинского и санитарного контроля;
- приостановлена деятельность объектов внешкольного допобразования (Дворец школьников, дворцы творчества, дворовые клубы, кружки, секции, компьютерные клубы),также закрыты все спортивные объекты. Отменены учебно-тренировочные сборы, тренировки по видам спорта, соревнования всех уровней;
- запрещено проведение зрелищных, спортивных (за исключением проводимых без участия зрителей) и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий;
- приостановлена деятельность кинотеатров, театров, выставок и увеселительных заведений (ночные клубы, караоке, бары, компьютерные клубы, фитнес-центры, тренажерные залы, бассейны) и других объектов массового скопления людей;
- ограничено время работы ресторанов, кафе и прочих мест общественного питания до 22:00 часов, при этом единовременное количество людей ограничить до 50 человек;
- запрещено использование кальянов в кафе, ресторанах и т.д;
- рекомендовано организациям переводить сотрудников на дистанционный режим работы.
Также усилен санитарно-дезинфекционный режим на объектах здравоохранения и на медико-социальных объектах для пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями, в центрах социальной реабилитации, детдомах, учебных заведениях для детей инвалидов и интернатных организациях; запрещено посещение посетителями.
Обеспечена готовность медобъектов к локализации и ликвидации случаев коронавирусной инфекции; обеспечена госпитализация пациентов с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, усилен контроль за лицами, уклоняющимися от медицинского обследования и лечения, соблюдения карантинного режима, скрывающими данные, имеющие значение для определения эпидемиологической ситуации и т.д.
Напомним, вчера Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан». Чрезвычайное положение вводится на период с 08 часов 00 минут 16 марта 2020 года до 07 часов 00 минут 15 апреля 2020 года.фото: facebook.com
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