Как будут работать объекты предпринимательства в ВКО по проекту Ashyq

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В постановлении главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области расписан график работы объектов предпринимательства в рамках проекта Ashyq в регионах, находящихся в «желтой» зоне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно документу, акимам городов Усть-Каменогорск и Семей, государственным, правоохранительным и специальным органам, хозяйствующим субъектам всех форм собственности и ведомственной принадлежности городов Усть-Каменогорск и Семей необходимо обеспечить реализацию и контроль ограничений и разрешений работы социально-экономических объектов, предусмотренные для «желтой» зоны.

В рамках проекта Ashyq в регионе заработают гостиницы, отели, сауны . Объекты общественного питания (в помещении) по типу ресторана, кафе и кофейни смогут работать с 7:00 до 2:00, при заполняемости до 50%, но не более 70 мест. Фудкортам разрешено работать с 10:00 до 00:00 часов, при заполняемости до 30%, но не более 50 мест. Массовые спортивные мероприятия со зрителями можно проводить при заполняемости не более 50%, а марафоны – не более 100 человек.

Объектам культуры (репетиции), участвующим в проекте «Ashyq», разрешена работа до 100 человек, а также вакцинированным двумя компонентами лицам. Театры, кинотеатры, концертные залы, филармонии смогут работать при заполняемости не более 50%.

Бильярдным и боулингам разрешено работать при заполняемости не более 50%, а игровым клубам/заведениям (компьютерные клубы, клубы, использующие приставки PlayStation и иные) – при заполняемости не более 60 %. Детские развлекательные центры (крытые) площадью от 500 до 1000 м2 - при обеспечении площади не менее 10- ти кв.м. на одного человека, но не более 70 человек. Океанариумы можно посещать групповыми экскурсиями не более 15 человек.

Банкетные залы в плане проведения поминок заработают с 7:00 до 2:00 при заполняемости не более 50%, но не более 70 мест.

В постановлении также можно ознакомиться с графиком работы объектов предпринимательства в регионах, находящихся в «зеленой» зоне.