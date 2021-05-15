Как будут работать объекты общественного питания в Мангыстауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В новом постановлении главного государственного санитарного врача Мангыстауской области говорится о том, что в регионе разрешены межобластные и городские нерегулярные перевозки при заполняемости на 75%, но не более 25 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Мангыстауской области разрешена работа аттракционов на открытом воздухе, детских развлекательных центров при заполняемости не более 30 %, но не более 50 человек, цирков при заполняемости не более 30%, медицинских организаций, аптек.

В четвертой четверти 2020-2021 года разрешается обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 25 человек. Разрешено индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации организации образования.

В комбинированном формате разрешена работа в общеобразовательных школах для учащихся всех классов, с численностью детей в классах не более 25 человек.

Также работают библиотеки, музеи с соблюдением социального дистанцирования, шахматной рассадки, проведением проветривания помещений на перерывах, использованием масок при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима. Наряду с этим, разрешается работа кинотеатров, театров, концертных залов, филармонии при заполняемости не более 30 %, объектов культуры (репетиция) при заполняемости до 50 человек с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Работа религиозных объектов разрешена при заполняемости не более 30 % соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима из расчета не менее 4 кв. метров на одного человека. Разрешается проведение поминальных мероприятий с заполняемостью не более 30 %, но не более 50 человек. СПА-центры, бассейны смогут работать с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима. Работа центров и салонов красоты, парикмахерских, услуг маникюра, педикюра, объектов, оказывающих косметологические услуги, работа бань, саун разрешена также с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Также в регионе можно проводить совещания в очном режиме с соблюдением требований постановления, в случае отсутствия возможности их проведения в дистанционном формате.

Медицинские центры, кабинеты стоматологии принимают по предварительной записи. Гостиницы, отели, санаторно-курортные организации, дома/базы отдыха, туристические базы работают с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Работа объектов общественного питания по типу ресторана, кафе и кофейни разрешена с 07:00 часов до 02:00 часов при заполняемости до 50%, но не более 50 мест с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, а банкетные залы смогут работать только для проведения поминок при заполняемости не более 30%, но не более 50 человек.

Столовые работают круглосуточно. Летние площадки - с 07:00 до 02:00, также стрит-фуды с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима. Бильярдные, боулинги, компьютерные клубы смогут работать при заполняемости не более 30%.

В области также разрешена работа следующих объектов: супермаркеты, гипермаркеты, продуктовые магазины, минимаркеты, непродуктовые магазины, автомойки, ремонт бытовой техники, туркомпании, бизнес-центры, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, детских оздоровительных организаций, специальные школы-интернаты для детей с особыми образовательными потребностями, специализированные организации, школы-интернаты общего типа, школы-интернаты для одаренных детей. Непрерывно могут работать промышленные предприятия.

Также в регионе разрешены межобластные и городские нерегулярные перевозки при заполняемости на 75%, но не более 25 человек.

Разрешается посещение домов ребенка и детских домов потенциальными родителями для встреч с детьми-сиротами для дальнейшего их усыновления/удочерения, установления опеки, попечительства при предоставления потенциальными родителями документа об их лабораторном обследовании на коронавирус методом ПЦР с отрицательным результатом, с даты выдачи которого прошло не более 3 суток или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации против коронавируса.