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    21:18, 02 Февраль 2021 | GMT +6

    Как будут работать объекты общепита в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Кафе, ресторанам и столовым разрешат работать до 24:00 ночи в Нур-Султане. Об этом сказано в новом постановлении главного санврача города Сархат Бейсеновой, передает МИА «Казинформ».

    Объектам общественного питания разрешено работать при соблюдении условий по заполняемости не более 30 посадочных мест внутри помещения с соблюдением социальной дистанции не менее двух метров между крайними местами соседних столов и рассадки за одним столом не более 4-6 человек.

    Объектам общепита нужно соблюдать график работы в будние и выходные дни с 7:00 до 24:00, за исключением объектов, расположенных в жилых зданиях, для которых график работы в будние дни с 7:00 до 22:00 часов и выходные дни с 7:00 до 23:00.

    Также разрешена работа фитнес-центров, фитнес-клубов, спортивно-оздоровительных объектов с задействованием бассейнов, саун и других видов услуг (СПА, массажа, пилинга) из расчета 4 квадратных метра тренировочного зала и 5 квадратных метров зеркала воды на одного посетителя, при обеспечении общей заполняемости не более 50%, строго по предварительной записи, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние и выходные дни с 07:00 до 23:00.

    Напомним, опубликовано новое постановление главного санитарного врача Нур-Султана Сархат Бейсеновой о карантинных мерах.

    С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь. Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 2 февраля город Нур-Султан находится в «желтой зоне» по распространению коронавируса.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Астана Минздрав РК
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