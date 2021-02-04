Как будут работать объекты общепита и ТРЦ в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В новом постановлении главного государственного санитарного врача Костанайской области «Об ограничительных карантинных мерах и и поэтапном их смягчении» говорится о приостановлении деятельности развлекательных учреждений, в частности караоке, бильярды, кальянные и другие заведения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Костанайской области разрешается проводить совещания, заседания в очном режиме только при обосновании отсутствия возможности их проведения в дистанционном формате с соблюдением алгоритма согласно Приложения к ПГГСВ РК № 68.

Приостанавливается деятельность развлекательных учреждений (караоке, бильярд, кальянные, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг центры, детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, батутов, и другие), кинотеатров, букмекерских контор. Запрещается работа фудкортов, банкетных залов. Объекты культуры (индивидуальные, групповые репетиции), театры также приостанавливают работу.

Разрешается деятельность библиотек, музеев с заполняемостью не более 30%, религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) индивидуально, из расчета не менее 4 кв. м. на человека, без проведения коллективных мероприятий, с заполняемостью не более 30 % и запретом работы расположенных в них объектов общепита, при соблюдении требований ПГГСВ РК № 67.

Деятельность объектов общественного питания, в том числе объектов общественного питания загородного придорожного сервиса, разрешается при условии заполняемости не более 50% и одновременного пребывания не более 30 посетителей, нахождение за 1 столом не более 4 человек, расстояние между столами не менее 2 метров, с установлением режима работы с 08:00 часов до 23:00 часов, без проведения торжественных, семейных, памятных, коллективных мероприятий, с соблюдением требований ПГГСВ РК № 67. В будние дни и субботу после 23:00 часов, а так же в воскреснье разрешается работа только на вынос и доставку.

В постановлении также говорится о разрешении деятельности продовольственных магазинов, в том числе мини-маркетов, супермаркетов, гипермаркетов с 08:00 часов до 23:00 часов, при этом разрешить деятельность мини-маркетов при автозаправочных станциях без ограничений по времени.

Разрешается деятельность торгово-развлекательных центров в части реализации непродовольственных товаров, торговых комплексов, торговых домов, торговых сетей, непродовольственных магазинов с 10:00 до 22:00 часов с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, заполняемостью не более 30% и не менее 4 кв.м. на 1 посетителя. Работа кинозалов, развлекательных центров не разрешается.

При этом работу объектов непродовольственной торговли площадью более 2000 кв. м, в том числе торгово-развлекательных центров, за исключением продуктовых магазинов и аптек, находящихся в них, в воскресенье необходимо приостановить.

Разрешена работа продовольственных и непродовольственных рынков, в том числе крытых рынков, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мер, с установлением графика работы с 10:00 до 19:00 часов. Запрет работы крытых продовольственных и непродовольственных рынков воскреснье.

Деятельность аптек, магазинов реализации оптики и товаров медицинского назначения будет без ограничений по времени.

Работа медицинских центров разрешается (по записи) с соблюдением требований зонирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

В регионе приостанавливается оказание плановых скринингов в организациях ПМСП, за исключением медицинских осмотров и профилактических прививок с соблюдением противоэпидемических мер.

В постановлении говорится о соблюдении санитарно-дезинфекционного режима в медицинских организациях, медико-социальных объектах для пожилых и лиц с ограниченными возможностями, домах ребенка, детских домах, центрах социальной реабилитации, учебных заведениях для детей инвалидов, интернатного типа. Разрешается посещение домов ребенка и детских домов потенциальными родителями для встреч с детьми-сиротами для дальнейшего их усыновления/удочерения, установления опеки, попечительства при предоставлении потенциальными родителями документа об их лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом, с даты выдачи которого прошло не более 3 суток.

Разрешается посещение медико-социальных объектов участниками национального превентивного механизма при предоставлении документа о лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом, с даты выдачи которого прошло не более 3 суток.