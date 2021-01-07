Как будут работать наблюдатели на выборах в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – О подготовке наблюдателей и их работе на предстоящих выборах корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала лидер общественного мнения, председатель ОЮЛ «Гражданский альянс Акмолинской области» Ирина Терентьева.

Спикер отметила, что в период предвыборной компании растет профессионализм и политическая культура НПО.

«Помимо роста гражданского сознания и личной гражданской позиции, на сегодня есть ответственность тех НПО, которые вносят (либо имеют) в Устав организации наблюдение за выборами как один из видов деятельности. В РК создан Центр непартийного наблюдения, который намеревается беспристрастно осуществить процесс наблюдения. Гражданский альянс Акмолинской области является частью этого направления и активно сотрудничает с областным штабом», - поделилась И. Терентьева.

По словам собеседницы, от Гражданского альянса на каждом избирательном участке будет свой наблюдатель. На сегодня их количество 697, что соответствует количеству избирательных участков.

«Проведено обучение наблюдателей, а именно - изучена законодательная база о выборах в РК, международные стандарты наблюдения за выборами, Всемирная Декларация прав человека, Хартия о беспристрастном и честном наблюдении на выборах РК, Международный пакт ООН о гражданских и политических правах, ратифицированный РК в 2006, Копенгагенский документ ОБСЕ от 1999 года и подробно Закон РК «О выборах».

Кроме этого, наблюдатели снабжены всеми юридическими документами, позволяющими быть участниками процесса 10 января 2020 года. Наблюдатель – это человек с активной гражданской позицией, который хочет и может внести свой вклад в обеспечение прозрачности выборного процесса. Что и будет подтверждено ответственностью и личностью каждого», - добавила спикер.