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Как будут работать министры в условиях карантина и ЧП

18 Марта 2020 13:27
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Как будут работать министры в условиях карантина и ЧП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Могут ли работать казахстанские министры в дистанционном режиме в условиях карантина и чрезвычайного положения, ответила председатель Агентства РК по делам государственной службы Анар Жаилганова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Я думаю, министры не будут работать дистанционно. Потому что они - главы государственных органов, ответственны за работу целого государственного органа», - сказала Анар Жаилганова, отвечая на вопросы журналистов в СЦК.

Напомним, в Нур-Султане и Алматы с 0:00 часов 19 марта вводится режим карантина в связи с коронавирусом.

По последним данным, число заболевших коронавирусной инфекции в Казахстане составляет 35 человек: 18 случаев в столице, 17 – в Алматы. Сегодня зарегистрировано два новых случая в Алматы.


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Ключевые слова: Другие государственные органы, Пневмония в Китае, Коронавирус,
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Акбота Кузекбай

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