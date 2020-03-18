Как будут работать министры в условиях карантина и ЧП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Могут ли работать казахстанские министры в дистанционном режиме в условиях карантина и чрезвычайного положения, ответила председатель Агентства РК по делам государственной службы Анар Жаилганова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я думаю, министры не будут работать дистанционно. Потому что они - главы государственных органов, ответственны за работу целого государственного органа», - сказала Анар Жаилганова, отвечая на вопросы журналистов в СЦК.

Напомним, в Нур-Султане и Алматы с 0:00 часов 19 марта вводится режим карантина в связи с коронавирусом.

По последним данным, число заболевших коронавирусной инфекции в Казахстане составляет 35 человек: 18 случаев в столице, 17 – в Алматы. Сегодня зарегистрировано два новых случая в Алматы.