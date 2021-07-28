Как будут работать мелкие торговые компании в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как будут работать мелкие торговые компании в Казахстане? На этот вопрос пояснение дала председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня мелкие торговые компании, которые не оказывают услуг населению, могут работать вне проекта Ashyq. Сейчас система Ashyq позволяет работать безопасно, как для сотрудников, так и посетителей. Поэтому необходимо все-таки вовлекаться в процесс и включаться в систему Ashyq», - прокомментировала Айжан Есмагамбетова.

Ранее сообщалось, что лидеров проекта будут поощрять .

«В пяти регионах, которые в «красной» зоне, сложная эпидемиологическая ситуация. По нашим соглашениям сфера услуг полностью приостанавливает работу в выходные дни. Объекты по Ashyq будут работать до 20:00 часов вечера. Мы должны стимулировать предпринимателей. Будут льготы для тех лидеров объектов предпринимательства, которые следуют следующим правилам: работают открыто, сканируют всех посетителей, выдают чеки. Таких ответственных объектов предпринимательства около тысячи. Их работа будет продлена до 22:00 часов», - отметил Абылай Мырзахметов.