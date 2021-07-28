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Как будут работать мелкие торговые компании в Казахстане

28 Июля 2021 17:34
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Как будут работать мелкие торговые компании в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как будут работать мелкие торговые компании в Казахстане? На этот вопрос пояснение дала председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На сегодня мелкие торговые компании, которые не оказывают услуг населению, могут работать вне проекта Ashyq. Сейчас система Ashyq позволяет работать безопасно, как для сотрудников, так и посетителей. Поэтому необходимо все-таки вовлекаться в процесс и включаться в систему Ashyq», - прокомментировала Айжан Есмагамбетова.

Ранее сообщалось, что лидеров проекта будут поощрять .

«В пяти регионах, которые в «красной» зоне, сложная эпидемиологическая ситуация. По нашим соглашениям сфера услуг полностью приостанавливает работу в выходные дни. Объекты по Ashyq будут работать до 20:00 часов вечера. Мы должны стимулировать предпринимателей. Будут льготы для тех лидеров объектов предпринимательства, которые следуют следующим правилам: работают открыто, сканируют всех посетителей, выдают чеки. Таких ответственных объектов предпринимательства около тысячи. Их работа будет продлена до 22:00 часов», - отметил Абылай Мырзахметов.


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#Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК   #Ashyq  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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