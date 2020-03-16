Как будут работать медучреждения Карагандинской области при режиме ЧП

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - О том, как режим ЧС отразится на работе медицинских учреждений Карагандинской области и что делать жителям региона, чтобы не заразиться, рассказал руководитель Управления здравоохранения Ержан Нурлыбаев, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Как будут работать поликлиники?

Пока поликлиники работают в прежнем режиме. Если обращений будет слишком много, врачи начнут принимать без выходных. В стационарах временно ведены ограничения на посещения больных. Пожилым людям настоятельно рекомендуют не ходить в поликлиники. Врачи приедут к ним на дом, положенные лекарства будут доставлять до квартиры.

Хватит ли в больницах лекарств?

Да. Сейчас Управление здравоохранения области закупает все необходимые медикаменты с запасом на ближайшие два месяца.

Если у меня признаки ОРВИ, мне нужно идти в поликлинику?

Нет. При признаках ОРВИ рекомендуется вызвать врача на дом.

Заболел член семьи. Что мне делать?

В первую очередь необходимо надеть на больного маску. По возможности для него нужно организовать «домашний карантин» - поместить его в отдельную комнату и ограничить вход в нее другим членам семьи. Затем обязательно вызвать врача.

Нужно ли покупать какие-то особые препараты?

Нет. В домашней аптечке рекомендуется иметь градусник, несколько медицинских масок, жаропонижающие и противовирусные средства.

Нужно ли носить маску, если я здоров?

Нет. Маски рекомендуют носить больным людям. Тем не менее в домашней аптечке стоит иметь несколько медицинских масок.

Где я могу купить медицинские маски?

Сеть аптек «Биосфера» закупила 300 тысяч масок отечественного производства. Их продают по оптовым ценам. Также в социальных аптеках при поликлиниках

Если зараженных будет много, смогут ли их изолировать?

Да. Крупные предприятия региона уже дали согласие на то, что в принадлежащих им загородных санаториях и профилакториях в случае необходимости будут организованы карантины. В Карагандинской области также имеются две специальные капсулы для транспортировки больных.

Сколько карагандинцев сейчас на карантине?

В Карагандинской области на карантине находятся 34 человека. Ни у одного из них нет признаков болезни.

В Карагандинской области есть зараженные коронавирусом?

Нет. Случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в Карагандинской области не зарегистрировано.

фото: karaganda-akimat