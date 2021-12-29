Как будут работать медорганизации в новогодние праздники в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как будут работать медицинские организации в предстоящие новогодние праздники в столице, рассказал на брифинге руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султан Тимур Муратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хотел бы проинформировать граждан, как будут работать медицинские организации в предстоящие новогодние праздники. В организациях первичной медико-санитарной помощи в праздничные дни медицинскую помощь населению будут оказывать дежурные врачи», - сказал Тимур Муратов.

Было отмечено, что прием пациентов в организациях ПМСП осуществляется с 8:00 до 18:00 часов с 1 по 4 января, и 7 января.

«Отмечу, что на дежурстве будут находиться только врачи общей практики, попасть на праздниках к узким специалистам будет невозможно. Также беспрерывную работу продолжают фильтр-кабинеты, мобильные бригады, которые будут осуществлять выезды на дом к амбулаторным пациентам, продолжится проведение тестирования методом ПЦР. Врачи, которые дежурят в фильтр-кабинетах, по графику будут работать с 8 утра до 8 вечера. Обслуживание амбулаторных пациентов возможно с 8:00 до 16:00 часов», - уточнил Тимур Муратов.

По его словам, стационары города продолжают принимать граждан круглосуточно, как это бывает и в будние дни.

«Конечно, с учетом праздничных выходных все столичные больницы переходят на усиленный режим работы к оказанию экстренной и неотложной медицинской помощи с выделением резервных профильных палат. Добавлю, что стационарную помощь для оказания ургентной и консультативной помощи будут предоставлять высококвалифицированные специалисты. Служба 103 тоже не прекращает свою работу по приему обращений и обслуживанию вызовов горожан – 24 часа в сутки бесперебойная работа диспетчеров и бригад скорой помощи», - добавил Тимур Муратов.