Как будут работать летние лагеря в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В школах Карагандинской области подводят итоги учебного года с дистанционной четвертью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На аппаратном совещании в акимате области в режиме селектора обсудили завершение учебного года и организацию летнего отдыха.

«Аттестаты будут вручены 7 673 выпускникам 11-х классов, из них претендентов на «Алтын белгі» - 374, на аттестат с отличием - 322. Мероприятие пройдёт 3-4 июня на открытом воздухе с соблюдением санитарных требований. Будут дежурить сотрудники правоохранительных органов, противопожарной службы и здравоохранения. После торжественной части выпускники посадят деревья», - сказал руководитель управления образования Есенгазы Имангалиев.

Он отметил, что исключение - Темиртау и Ботакара, где сохраняется усиленный карантин.

Без торжественных линеек вручат аттестаты выпускникам 9-х классов.

С 20 по 5 июля в области в штатном режиме пройдёт ЕНТ в 15 пунктах, из которых 5 - на базе вузов, 10 - в школах. Участвовать в тестировании пожелали 6 625 выпускников (86,6%). С 13 по 20 июля будут приниматься заявления на присуждение государственных образовательных грантов. Результаты опубликуют 1 августа на сайте Национального центра тестирования и республиканских газетах Егеменді Қазақстан и «Казахстанская правда».

Выпускники также смогут получить образовательные гранты на местном уровне. В этом году предусмотрено 90 грантов по специальностям бакалавриата, 10 - по магистратуре и 72 - по специальностям здравоохранения, сообщил руководитель управления.

Что касается летнего отдыха, подготовка ведётся. С учётом эпидситуации рассматривается организация досуга в лагерях, дворовых клубах и кружках.

«Совместно с департаментом контроля качества товаров и услуг разрабатывается алгоритм открытия детских загородных, пришкольных лагерей. Дополнительными организациями образования подготовлены дистанционные проекты, чтобы дети могли заниматься дома», - информировал Есенгазы Имангалиев.

Аким области Женис Касымбек поручил строго соблюдать санитарные требования и акцентировал внимание на безопасности детей.

Ранее сообщалось, аким Карагандинской области объявил выговоры двум акимам из-за вспышки коронавируса.