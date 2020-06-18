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Как будут работать кафе в алматинских ТРЦ
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В акимате Алматы рассказали, как в период усиления ограничительных мер будут работать кафе, находящиеся в торгово-развлекательных центрах (ТРЦ), передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Если кафе находится в ТРЦ, но имеет отдельную входную группу, такой объект может продолжать работу. До этого было принято решение о том, чтобы расширить возможности летних площадок на прилегающей территории из государственного фонда», - сказал в ходе онлайн-брифинга руководитель управления предпринимательства и инвестиций города Алматы Еркебулан Оразалин.
В управлении предпринимательства и инвестиций отметили, что в Алматы насчитывается 21 ТРЦ, порядка 100 торговых домов, 50 базаров и рынков, 23 торговых сетей.
Напомним, в Казахстане усилят ограничительные меры на период выходных дней — 20-21 июня.
Ранее сообщалось, какие объекты не будут работать в Алматы на выходных.
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