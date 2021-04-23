Как будут работать гостиницы, салоны красоты и супермаркеты в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Гостиницы, бани, отели, дома отдыха и туристические базы в Кызылординской области смогут работать при заполняемости не более 80%. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С ограничением и с усиленно санитарно-дезинфекционным режимом и соблюдением требований действующих постановлений главного государственного санитарного врача РК и области разрешается обучение в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся предшкольных классов, с 1 по 5 классы включительно, в международных школах - с 1 по 7 классы включительно , с численностью детей в классах не более 25 человек.

В комбинированном формате разрешается обучение в течение 6 дней для выпускных классов (9,10,11 классы): 70 % предметов в штатном режиме, 30 % - в дистанционном.

Работа салонов красоты, парикмахерских, барбер-шопов, центров и салонов оказывающих косметологические и косметические услуги, услуги педикюра и маникюра разрешена строго по предварительной записи из расчета 4 квадратных метра на одного посетителя независимо от места расположения, с графиком работы в будние и выходные дни с 8:00 до 21:00.

Работа супермаркетов, гипермаркетов по реализации продовольственных товаров разрешена при соблюдении заполняемости из расчета 4 квадратных метра на одного покупателя с графиком работы в будние и выходные дни с 07:00 до 23: 00.

Работа магазинов, минимаркетов разрешена при соблюдении заполняемости из расчета 4 квадратных метра на одного покупателя в штатном режиме. Работа объектов по реализации непродовольственных товаров разрешена при заполняемости не более 30% от проектной мощности из расчета 4 квадратных метра на одного покупателя с графиком работы с 09:00 до 18:00, за исключением онлайн продаж.

Гостиницы, бани, отели, дома отдыха и туристические базы смогут работать при заполняемости не более 80%.

Работа продовольственных и непродовольственных рынков на открытом воздухе разрешена в штатном режиме для продовольственных рынков и с 09:00 до 18:00 в будние и субботние дни для непродовольственных рынков с запретом работы в воскресные дни.

Продовольственные ярмарка субботнего и воскресного дня разрешено организовать на открытом воздухе с 09:00 до 17:00.

Объекты общественного питания и фудкорты (только на вынос и доставку) с 07:00 до 24:00.