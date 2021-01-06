Как будут работать фитнес-центры, тренажерные залы в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Согласно постановлению главного государственного санитарного врача города Шымкента совещания, заседания можно будет проводить в очном режиме, при отсутствии их возможности проведения в дистанционном формате с соблюдением алгоритма согласно приложению к постановлению, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В будние, праздничные и выходные дни с 09:00 до 23:00 часов будет организована работа спортивных объектов (фитнес-центров, тренажерных залов, спортивно-оздоровительных центров, крытых и полукрытых спортивных сооружений, ледовых площадок, в том числе при торгово-развлекательных комплексах, центрах, торговых домах) до 5 кв метров на одного посетителя, не более 50% от мощности, бассейнов по предварительной записи, в индивидуальном формате из расчета 5 кв метров зеркала воды на одного человека.

Совещания, заседания можно будет проводить в очном режиме, при отсутствии их возможности проведения в дистанционном формате с соблюдением алгоритма согласно приложению к постановлению.

В обычном режиме будет организована работа специальных, специализированных организаций, специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями, школ интернатов общего типа, школ интернатов для одаренных детей.

Со второго семестра разрешается штатное обучение для студентов 1 курсов колледжей и вузов.

Также в постановлении говорится об ограничении деятельности по времени с 09:00 до 18:00 часов в будние, выходные и праздничные дни объектов, не указанных в данном постановлении.

Движение общественного транспорта разрешается в будние, выходные и праздничные дни с 07:00 до 23:00 часов.