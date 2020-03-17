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Как будут работать детские сады в режиме ЧП в  Актюбинской области

17 Марта 2020 18:27
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Как будут работать детские сады в режиме ЧП в  Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в ходе онлайн-выступления на площадке региональной службы коммуникаций представители управления образования Актюбинской области разъяснили, как будут работать школы, детские сады, вузы и другие образовательные учреждения в режиме чрезвычайного положения. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С 16 марта по 5 апреля были объявлены школьные каникулы, приостановлена работа внешкольных учреждений, колледжей. Учителя школ будут работать из дома в режиме онлайн, школу обязаны посещать для организации процесса только директора школ, завучи.

Детские сады не закрываются на карантин и работают в штатном режиме. Учреждения, работающие по госзаказу, дети могут посещать или не посещать по желанию родителей, если ребенок не посещает, для этого не нужно предоставлять справки, достаточно заявления родителя, оплата за дни отсутствия ребенка не производится. Однако из бюджета оплачиваются средства детским садам для выплаты заработной платы работников», - сказала заместитель руководителя управления образования Гулназ Сулейменова.


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Ключевые слова: Актюбинская область, Образование, Коронавирус,
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Автор:

Самал Ендибаева

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