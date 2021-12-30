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Как будут работать ЦОНы в праздничные дни

30 Декабря 2021 13:40
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Как будут работать ЦОНы в праздничные дни

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как будут работать ЦОНы в праздничные дни, сообщили в госкорпорации «Правительство для граждан», передает МИА «Казинформ».

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Госкорпорация «Правительство для граждан» поздравляет казахстанцев с наступающим Новым годом и сообщает, что в праздничные дни ЦОНы и спецЦОНы Казахстана не будут работать 1,2, 3, 4 и 7 января. 5 и 6 января ЦОНы будут работать в штатном режиме: с 9:00 до 18:00.

Государственная корпорация также напоминает, что 93 % государственных услуг доступны онлайн способом. Казахстанцы могут воспользоваться порталом egov.kz , приложением egov mobile, телеграм-ботом @kenes1414bot.

Также рекомендуем гражданам заранее узнавать график работы отделов и необходимый пакет документов, позвонив в контакт-центр 1414.


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#ЦОН   #Правительство для граждан   #Новый год  
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