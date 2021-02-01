Как будут работать ЦОНы, почта и общественный транспорт в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача города Алматы Жандарбека Бекшина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно документу, разрешена работа общественного транспорта без ограничения по времени (увеличение количества автобусов в часы пик, открытие всех дверей, заполняемость по числу посадочных мест) при соблюдении требований постановления ГГСВ РК.

Ограничена работа банков, отделений АО «Казпочта», ЦОНов с 9:00 до 17:00 часов, в субботу с 09:00 до 15:00 часов, прием населения по предварительной записи (соблюдение социальной дистанции, масочного режима, термометрии, усиленного санитарно-дезинфекционного режима, необходимо обеспечить обеззараживание воздуха в ЦОНах экранированными бактерицидными установками и приточно-вытяжную вентиляцию залов ожидания и помещений).

Также в постановлении по-новому прописаны условия госпитализации больных коронавирусом. Если раньше предусматривалась обязательная госпитализация больных всех форм коронавирусной инфекции, то в новом постановлении говорится, что необходимо обеспечить обязательную госпитализацию больных легкой и средней формами коронавирусной инфекции, госпитализацию бессимптомных форм - при отсутствии условий для соблюдения домашнего карантина.

Стоит отметить, врачи и ученые сообщества MedSupport выступили с обращением касательно постановления главного санврача Алматы от 28 января – они считают, что госпитализация бессимптомных бесполезна и опасна.

Ранее сообщалось, как согласно новому постановлению главного саврача мегаполиса будут работать ТРЦ, рынки, магазины.

Полный текст постановления доступен по ссылке. Постановление вступает в силу с 1 февраля.

Напомним, 28 января главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин подписал постановление, согласно которому с 1 февраля в городе ТРЦ, торговые дома и торговые сети должны были работать с 10:00 до 20:00 часов в будние дни, а в субботу и воскресенье закрываться. Также с 1 февраля должны были закрываться кинотеатры в Алматы.

Затем заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Садвакас Байгабулов объяснил, что из-за того что Алматы перешел из «желтой» в «зеленую» зону по коронавирусу, то усиленного карантина с 1 февраля не будет.







